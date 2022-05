NÄDALA PERSOON ⟩ Jaanus Karilaid: uuel nädalal võib valitsus muutuda

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles neljapäeval, et uuel nädalal võivad valitsusliidus toimuda muutused. «Sellises koostööformaadis valitsuse edasimineku tõenäosus on alla kolmandiku, aga see on päris kõrge protsent,» märkis Karilaid.