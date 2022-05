Viisteist aastat tagasi 5. juunil saabus tänaseks ehk unustatud, aga omal ajal murranguline muutus. Eestis hakkas kehtima tubakaseaduse see osa, mis keelas tossutamise baarides, restoranides, ööklubides ning muudes avalikes asutustes ja lõbustuskohtades. Kõikjal laiutanud suitsetajad kupatati õue või siis suitsuimuritega varustatud putkadesse.

Olgem ausad, tegelikult on isegi veidi raske uskuda, kui (suitsu)sinine oli 15 aastat tagasi me restoranides, baarides ja tantsusaalides. Pläru võisid rahumeeli süüdata kohvikus või baarileti taga, suits võis põleda näpus, kui tantsupõrandal ennastunustavalt džaivisid, või rippuda suunurgas, kui piljardisaalis lööki sättisid. Suitsuvingust täidetud ruum oli me ööelu pärisosa, konidega täidetud tuhatoos laual näis sama elementaarne nagu suhkur kohvis ning peojärgset hommikut tugeva konilehaga tervitavad üleriided paratamatus.