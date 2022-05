Nimelt, tuhandetel on liiga palju raha. Raha, mis istub pangas arvelduskontol ja millega nad nähtavasti midagi peale ei oska hakata. Sest muidu see raha seal niisama ei passiks. Suur probleem seisneb selles, et neljal jalal kappama hakanud inflatsioon, mis aprillis küündis 19 protsendini – see on euroala kiireim hinnatõus aastataguse ajaga võrreldes –, sööb toda jõude istuvat raha kahe suupoolega.