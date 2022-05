Zelenskõi sõnul on olukord Donbassis raske

Ukrainlaste uudisteportaali Uniani andmetel märkis Zelenskõi, et olukord Donbassis on raske.

«Ootuspäraselt on olukord väga raske. Okupandid püüavad nüüdseks varsti juba sajanda sõjapäeva ajal saavutada neid eesmärke, mida nad lootsid saavutada esimestel päevadel pärast sissetungi algust 24. veebruari,» rääkis president.

«Seetõttu on nad koondanud maksimaalse suurtükiväe ja maksimaalsed reservid Donbassi. Jätkuvad raketilöögid ja lennukitelt pommitamine. Kaitseme oma maad nii, kuidas praegune kaitseressurss võimaldab. Teeme kõik, et seda tugevdada. Ja tugevdame,» rõhutas Zelenskõi.

Moskva toetatud separatistid Ukrainas teatasid reedel Lõmani linna vallutamisest, millel on strateegiline tähtsus, kuna asub peamistesse Kiievi kontrolli all olevatesse Ida-Ukraina linnadesse suunduva maantee ääres.

Isehakanud Donetski võimud kinnitasid Telegrami kanalis, et Lõman on 220 asustatud punkti hulgas, mis on «vabastatud ja täielikult kontrolli alla võetud».