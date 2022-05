Jürgen Ligi: «Ka mina pidasin ühe sünnipäevapeo maha maksumaksja raha eest. Ainult et see oli Kristuse sünnipäev.»

Riigikogu liige ja endine haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi (Reformierakond) kirjutas ühismeediapostituses, et Mailis Repsist kui kuuelapselisest emast on tal kahju, kui asi puudutab tema vastu esitatud rahalisi nõudeid. «See tundub nagu mõrv. Aga iga kord, kui asja sisu ette tuleb, on ikkagi õudne,» kirjutas Ligi.



Enda sõnul võttis ta teemal sõna seetõttu, et Mailis Repsi advokaadi Paul Kerese kaitsetaktikaks on olnud katse süüdistada eelkäijaid ning ka Ligi nimi on kohtus mainitud. «AK-s heitis Keres ette, et ministeeriumis polnud sätestatud «korda», kuidas oma lapsi riigi kulul Ameerikasse sõidutada. No ausõna, poleks tulnud pähegi, et komandeeringus peab minister käima maksumaksja kulul perekonniti, kui üheski teises ametis nii ei tehta,» kirjutas Ligi. Samuti tõdes ta, et ministriamet ei ole vältimatu vaid kui seda inimesele pakutakse, on küsimus isiklikus kaalumises. Lisaks ei ole haridusministrile hädavajalik ükski ülemerereis, sest hariduspoliitika on väga rahvuslik ning parimad praktikad on kättesaadavad.



«Minu nime nimetamine on eriti veider. Jah, ka mina pidasin ühe sünnipäevapeo maha maksumaksja raha eest. Kümnete külalistega. Ainult et see oli Kristuse sünnipäev. Ja erinevalt Repsi omast, kus polnud ühtki mitteparteilast, polnud seal mu teada ühtki mu erakonnakaaslast, olid kolleegid ametikoha tõttu,» nentis Jürgen Ligi ja lisas, et kui ta tundis end selle käigus ebamugavalt, sisendas ta endale, et see on pikk traditsioon kahes linnas töötava ministeeriumi ja alatasa Eestis laiali olevate kolleegide liitmiseks. Jõulupidu oli töötajatele justkui aastalõpupreemia eest.