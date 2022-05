Marko Mihkelson: Macron ja Scholz võiksid telefonitoru hargile panna ja kiiremas korras Ukrainasse minna

«See on uskumatu, kuidas Prantsusmaa ja Saksamaa praegused juhid sillutavad tahtmatult teed Venemaa uutele vägivallategudele. Macroni ja Scholzi tänane 80-minutiline telefonikõne Putiniga paneb paratamatult parafraseerima Macroni ennast - kas siin pole mitte tegemist ajusurmaga?» küsis Mihkelson.

Ta nentis, et tegemist on karmide sõnadega oma liitlaste suunal, kuid sõja vallandaja ja kuritegude eest vastutaja püsiv legitimiseerimine on Mihkelsoni sõnul ohuks kogu meie liitlasruumile.