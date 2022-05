Ukraina sõjapõgenikule kulub aastas ligi 7600 eurot

«Kui aga põgenike sissetulekute tase ühtlustuks Eestis elavate vähemusrahvuste tulutasemega, hakkaksid riigi tulud ületama põgenikega seotud kulusid alles 2060. aastal,» ütles arenguseire keskuse ekspert Magnus Piirits. «Seega kinnitavad rändemudeli põhjal tehtud arvutused, et tuleks püüelda sõjapõgenike selle poole, et lõimida sõjapõgenikke eelkõige eesti kogukonda.»

«Venemaa-Ukraina sõja kestus on raskesti prognoositav. Seetõttu on raske prognoosida ka Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenike kodumaale naasmise osakaalu ja aega,» selgitas Piirits. «Nendes oludes peame arvestama ulatuslike lõimimistegevustega, et põgenikud saaksid võimalikult hästi igapäevaeluga hakkama ja koormus meie sotsiaalsüsteemile püsiks jõukohane.»