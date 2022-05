INTERVJUU ⟩ Päästeameti peadirektor: me oleme valmistunud rahuajaks, mitte sõjaks

30 on kena ümmargune tähtpäev – nii vana on nüüd päästeamet ja sama kaua on päästeametis töötanud ameti peadirektor Kuno Tammearu. Tema on üks neist headest näidetest, kuidas ühes sisejulgeoleku tagamisega seotud ametis on võimalik igal inimesel areneda ja minna muudkui edasi. Kuno Tammearul on sel aastal lõppemas teine ametiaeg. Päästeameti suundadest, ettenägelikkusest, inimeste motiveeritusest ja missioonitundest – sellest me räägimegi.