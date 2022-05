Võrklaev: Reformierakond jääb oma seisukohale kindlaks

Küsimusele, kas Keskerakond võib minna senise taktikaga lõpuni ehk kuni valitsus kukub, vastas Võrklaev, et see sõltub nende eesmärgist. Tema sõnul on selge, et asi pole lastetoetuses, vaid poliitiliste punktide võitmises, kuid kas Keskerakond on valmis selle nimel ka valitsust laiali saatma, Võrklaev öelda ei osanud. «Nad on öelnud, et ei taha teha uut koalitsiooni, vaid tegeleda lastetoetustega. Tegelikkus on aga soov poliitkapitali koguda, ja nüüd on küsimus, on neil päriselt soov valitsust lõhkuda või mitte.»