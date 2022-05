Tuntud artistid esinevad Pirita koduaias

1. juunil annab sarjale stardi laste folkviiuldajate ansambel Tuuleviiul. 8. juunil laulab ilma ilusaks sünoptik Ele Pedassaar, laval on ka Peeter Selis-Thomson bändiga.

6. juulil on laval Väikeste Lõõtspillide Ühing ja 13. juulil Lindpriid. 20. juulil täidab õhtu imelise muusikaga trio Marianne Leibur, Ain Agan ja Raivo Tafenau. 27. juulil esineb Lavassaare trio, 3. augustil Tõnu Raadik ja Eero Sommer, 10. augustil The Ilves Sisters, 17. augustil The Tri-Tones. 24. augustil esineb mees laulude ja lugudega Vilsandilt – Jaan Tätte. Aiakontserdid lõpetavad 31. augustil Kõrsikud.