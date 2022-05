Kristiine saab uue rongipeatuse, Avala ja Fahle ilmselt mitte

Tuginedes liikuvus- ja rööbastranspordieksperdi Hannes Lutsu eksperdiarvamusele täiendavate raudteepeatuste – Fahle, Avala ja Kristiine – tasuvuse ning kasutatavuse kohta, ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet (KE), et Avala ja Fahle rongipeatuse rajamise ettepanekud on seotud konkreetsete arendustega ja linnale ei ole need praegu prioriteet.

«Mis puudutab Kristiinet, siis see on suur küsimus, mis on oluline terve Tallinna arengule. Me teame, et Kristiine on üks kõige rahvarohkematest sõlmpunktidest, kuhu tuleb kokku liiklus Lõuna-, Lääne- ja Põhja-Tallinnast. Seal sõidavad bussid, rongid ja trollid ning väga palju inimesi liigub seal jalgsi ja rattaga. Aga sellega, kuidas Kristiine ristmik praegu toimib ja kuidas Kristiine toimib sõlmpunktina, ei saa kuidagi rahul olla,» ütles Svet.