«Sel aastal tõepoolest oli nii, et ühel reservväelasel oli üks lahingumoon ehk üks padrun,» ütles Roosnurm. Sellele on oluline reageerida, sest õppusel osalenutele jagatakse laiali ka paukpadruneid. Juhul kui toimub kontakt vastaspoole mängijatega, imiteeritakse pärissõja olukorda: suunatakse relvad üksteise poole ning lastakse. Nii nagu sõja korral, kuid selle erinevusega, et õppuse ajal ei lenda kuul torust välja. Kui aga juhtuks, et mõni osaleja lükkab ükskõik mis põhjusel paukpadrunite asemel salve lahingumoona, võivad tagajärjed olla kohutavad.