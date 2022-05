GRAAFIK ⟩ Gazpromi tütarfirma naftavedu Eestisse käib täistuuridel

«Laevaliiklus on olnud natuke tihedam,» kommenteeris vilgast naftavedu Baltic Marine Bunker ASi esindaja Andres Lukin. «Kui olete jälginud laevade liikumisi, siis kuni sanktsioone pole, veab kogu maailm kaupa Venemaalt välja. Teine põhjus oli see, et osteti rohkem. Varem, kui kütuse saadavus oli hea, võeti ühest kohast ainult nii palju, kui teise kohta sõiduks vaja oli. Nüüd võeti lihtsalt rohkem, igaks juhuks.»