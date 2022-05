Jevgenia Stepanjuk: Eestis on palju väga häid inimesi!

Postimehe veebis 25. mai õhtul avaldatud artikkel Jevgenia elukohamurest äratas väga paljudes eestlastes soovi peret aidata. Juba järgmise päeva õhtuks oli Jevgenial ja tema abilistel käes hulk kontakte ja aadresse, mille vahel võis valida.

Jevgenia Stepanjuk: «Ma ei oodanud, et nii palju inimesi tahab meid aidata. Pakkumisi oli väga palju. Tänu sellele sain mina endale uue elukoha ja sai veel üks ukrainlaste pere.»

Päeva jooksul jõudis naine tutvuda mitme pakkumisega ning otsustas kiiresti selle koha kasuks, kus nüüd elabki. Pikemas välislähetuses töötav eestlane oli ostnud ühe magamistoaga korteri äsja valminud majja ning leheloole reageerides pakkuski selle välja. Jevgenia saab seal elada vaid kommunaalkulusid tasudes, üüriraha korteriomanik ei küsi. Korteris mööblit ei olnud, küll aga jalgratas, mis sobis hästi Jevgenia pojale.

Teinud kiire otsuse selle korteri kasuks, soovitas Jevgenia teist talle pakutud ning üle vaadatud korterit teisele ukraina perele, kus kaks last. «Nemad on rindetsoonist, Irpinist, ning nende kodumaja hävis pommitamises. Selletõttu on nende olukord väga hull, sest tagasi minna pole kuhugi,» lausus Jevgenia.

Kui me Jevgeniaga 25. mai õhtul bussijaamas rääkisime, oli tema peamine lootus sotsiaalkaitseameti pakutavatel võimalustel. Jevgenia taotlus ja dokumendid registreeriti ning vastus tuli ametist väga kiirelt. «Juba järgmisel päeval helistati mulle sealt ametist ning pakuti võimalust kolida 30. maist laeva peale. Kuid see oleks ikkagi jäänud vaid ajutiseks elupaigaks. Selleks ajaks, kui kõne tuli, olin saanud tänu Postimehe artiklile juba palju muid korteripakkumisi. Mul on tõesti väga vedanud, jumal vist armastab mind: saadab mu eluteele pidevalt inimesi, kes tahavad mind väga aidata.»

Tema poeg Daniil on väga rahul, et sai koos emaga asuda elama majja, kus on juba ees üks teine lastega ukrainlaste pere. Poiss on teised lapsed juba üles leidnud. «Olen palunud emalt juba ammu jalgratast, aga ta ei ostnud! Siin korteris aga oli see olemas ja ma saan sellega sõita,» ütleb Daniil õnnelikult.

Jevgenia tahaks poja panna suvel mõnda lastelaagrisse, et ta leiaks uusi sõpru, aga ka seetõttu, et peab ise päeviti tööl käima.