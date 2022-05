Opositsioon Savisaare umbusaldamisest: liiga keeruline teema

«Meil on ainult kümme häält, 21 on vaja, et umbusaldust algatada,» tähendas sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets, kelle sõnul pole Savisaare umbusaldamise küsimuses veel otsust tehtud, kuid suur osa sotsidest peab seda õigustatuks.