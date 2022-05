Lastekodu perevanem kui kuue lapse üksikema: «Ei saa neid lapsi ju abita jätta»

Lõuna-Eestis Põlva vallas asub väike küla Tilsi, kus lisaks mõisale, põhikoolile, lasteaiale, perearstikeskusele ja raamatukogule on ka Tilsi perekodu - endise nimega lastekodu -, kus elab 20 last. Enamik neist on põhikooliealised, lasteaiaealisi lapsi on neli - noorim neist kolmeaastane - ning kutseõppekeskuses käivaid noori on seal viis.