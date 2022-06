Põgenike üüri katmiseks on halduslepingu sõlminud 31 omavalitsust

Hüvitist makstakse kas sõjapõgenikule või üürileandjale, kes on teinud kulutusi eluruumi korda seadmiseks või sisustamiseks.

«Loodetavast suurendab hüvitise maksmise võimaluste avanemine ka üüriturul olevate pakkumiste arvu ja annab ühtlasi ka enam kindlustunnet üürileandjale oma pinna Ukraina sõjapõgenikele üürimisel. Enamik saabunuist on ju sõjategevuse tõttu olnud sunnitud oma tööga teenitud kodud maha jätma või on need lausa hävinenud,» ütles sotsiaalkindlustusameti peadirektori kohusetäitja Jako Salla.