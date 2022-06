Mullu sündis Eestis varasemast rohkem lapsi

Mitmiksünnituste osa oli kõikidest sünnitustest 1,9 protsenti. Elussündide arv 1000 fertiilses eas (15–49 aastaste) naise kohta oli 46,6, mis on võrreldes eelnenud aastaga tõusnud: 2020. aastal oli vastav näitaja 46,1. Poisse sündis mõnevõrra rohkem kui tüdrukuid ehk vastavalt 51,3 ja 48,7 protsenti.

Laste keskmine sünnikaal oli 2021. aastal 3527 grammi ja keskmine sünnipikkus 51 sentimeetrit. Ajavahemikul 1992–2021 on vastsündinute keskmine sünnikaal suurenenud 92 grammi võrra – 1992. aastal oli see 3435 grammi, 2021. aastal 3527 grammi. Enneaegseid lapsi sündis mullu 808, mis sarnaselt varasema aastaga moodustas kõikidest sündidest 6,2 protsenti.

12. tervishoiuasutuses sündis 12 994 last; väljaspool haiglat, sealhulgas kodudes sündis 149 last. Kodusünnitust korraldab Eestis kolm tervishoiuteenuse osutajat.

Surnult sündis 35 last, mis moodustas 0,3 protsenti kõikidest sündidest. See kurb arv on aasta-aastalt langenud, näiteks 1992. aastal oli surnult sündinud lapsi 179, mis moodustas kõikidest sündidest 1 protsendi.