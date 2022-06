Parvlaev Regula alustab lisareise

«TS Laevad teostab lisareise juhul, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud vähemalt 200 liinimeetrit sõidukeid, millede üleveoks on ostetud pilet põhilaeva graafikujärgsele reisile, või on optimaalne teostada ohtliku veose reis lisalaevaga. Lisareise ei käsitleta graafikujärgsete reisidena ja neile ei müüda pileteid eelmüügist ega ka sadamas. Lisareise ei teostata ajal, kui Regula peab täitma asenduslaeva ülesannet asendades teisi TS Laevade reisiparvlaevu rikke korral või kui laeval endal tekib rike,» selgitas TS Laevade juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Ave Metsla pressiteates.