Läänemets: me võtame allkirjad lastetoetuse eelnõult tagasi, sest selle varjus kukutatakse valitsust

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets ütles, et erakonna juhatus on seisukohal, et allkirjad tuleb tagasi võtta, kuna viimastel päevadel on saadud kinnitust, et lastetoetuste eelnõu kattevarjus plaanivad Keskerakond, Isamaa ja EKRE kukutada tänase valitsuse.