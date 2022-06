Algab vastuvõtt Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld sõnas, et pealinnal on juba väga suur koormus õpilastele koolikohtade leidmisel ning Tallinnas on ligi paar tuhat last, kes pole veel haridusasutustesse jõudnud.