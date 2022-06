Karilaid: sotsid on tegemas Reformierakonnaga koalitsiooni

Karilaid kirjutab pressiteates, et sotside tegelik pale tuli avalikuks.

«Suur entusiasm toetada perehüvitiste eelnõu on asendunud lihtlabase ja isiklikust kasust lähtuva poliitkombinatoorikaga,» kirjutab Karilaid. «Reformierakonna survel paindusid sotsid sedavõrd, et kaks päeva pärast riigikogus toimunud poolthääletust otsustati loobuda oma panusest lastetoetusi tõstvale ja perede heaolu suurendavale eelnõule.»

Karilaid toob välja, et SA Pere Sihtkapital tellimusel tehtud küsitlusest selgub, et 81% vastajate arvates peaks riik laste saamist ja kasvatamist rohkem toetama. Menetluses olevat eelnõu toetab aga 68% vastajatest ehk enam kui kaks kolmandikku. Tema sõnul toetati seda sõltumata poliitilisest eelistusest: näiteks Reformierakonna pooldajatest oli lastega perede suurema toetamisega päri 71% ja Keskerakonna toetajatest 90%, lisas ta.

Karilaid leiab, et allkirjade tagasivõtmisega jätsid sotsid kasutamata võimaluse päriselt midagi ära teha. «Eriti kurb, et see juhtus tänasel lastekaitsepäeval.»