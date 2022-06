Võrklaev: saatsin veel täna hommikul Keskerakonnale palve võtta aega sisuliseks aruteluks

Võrklaev ütles, et tunnustab sotsiaaldemokraate allkirjade tagasivõtmise otsuse eest. Tema sõnul on sotsid teinud riigikogus mitmeid lastetoetusi reguleerivaid algatusi ja kindlasti soovivad neil teemadel põhjalikumaid arutelusid.

Ta lisas, et paar päeva tagasi saatis ka Lastekaitse Liit kirja, milles juhitakse tähelepanu lastetoetuste tõstmise sisulise arutelu vajadusele. «See kinnitab veel kord, et eelnõu, mis esitati Keskerakonna ja Isamaa poolt kiirkorras, ei ole kantud eesmärgist probleeme lahendada, vaid eelnõu esitamise põhjus on kusagil mujal.»