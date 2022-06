Terviseamet lõpetab tervishoiualase hädaolukorra

Eestis on Covid-19 pandeemiast põhjustatud hädaolukord eelmise aasta 11. augustist, mil haiglaravil viibivaid Covid-19 patsiente oli 63. Esmaspäeva hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise Covid-19 tõttu haiglaravi 30 inimest. Kokku on haiglates lõpetatud 17 905 Covid-19 haigusjuhtumit 17 037 inimesega. Riskimaatriksi järgi on Eestis koroonaviiruse leviku riskitase madal. Lõpetatud vaktsineerimiskuuriga inimeste osakaal Eestis on 63,7%.