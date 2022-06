Uuring: riik peaks pere juurdekasvu rohkem toetama

Küsitlusest selgus, et Eesti inimeste arvates peaks riigi roll laste saamise ja kasvatamise toetamisel senisest suurem olema. 81 protsenti vastajatest oli nõus väitega, et riik peaks laste saamist ja kasvatamist rohkem toetama.

Praegust perepoliitikat hinnates leidis vaid 26 protsenti vastajatest, et Eesti perepoliitika on juba piisavalt hea ning sellesse pole vaja täiendavalt panustada. Samas arvas 86 protsenti vastajatest, et lastetoetuse suurus tuleks igal aastal üle vaadata, et see ei jääks elukalliduse tõusust maha, ning lasterikaste suuremat toetamist, kuna nende kulud on suuremad, peab põhjendatuks 70 protsenti vastajatest.