Kotka: muudatusettepanekute menetlemine tähendab ööd ja päevad istumist

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Siret Kotka teatel loetakse muudatusettepanekud esmalt üle, et kindlaks teha, kui palju neid on ja homme koguneb komisjon arutama, mis neist edasi saab.

Kotka hinnangul näitab kaks tuhat muudatusettepanekut väga selgelt, et Reformierakond on laste ja perede toetamise vastu. «Kui need oleksid olnud konstruktiivsed ettepanekud, ei oleks neid kaks tuhat, vaid viis kuni kümme,» lausus Kotka ja lisas, et nii suure hulga muudatusettepanekute menetlemine tähendab kindlasti suurt arvu riigikogu lisaistungeid.

«Mina saan aru, et erinevatel erakondadel selline tahe on olemas, nii et kui on vaja lisaistungeid teha, siis me teeme seda,» kinnitas ta.