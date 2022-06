GALERII ⟩ Kadriorus õnnitleti auhinna «Lastega ja lastele» võitjaid

President Karis sõnas laureaate tervitades, et «Lastega ja lastele» tunnustusauhinnaga täname neid noori, kes on võõrast muret nähes erilisel viisil abi pakkunud või kelle teo tulemusel on tekkinud uus algatus, mis suurendab teiste laste heaolu, samuti täname neid, kes on lapsi ja lastega peresid puudutavate tegevuste ja algatustega olnud ühiskonnas esil või aidanud kaasa olulistele positiivsetele muutustele lapse, noore või ka pere elus.

Lapseks olemise suur võlu on pidev uudishimu, soov kõige kohta pärida, uut teada saada, rääkis riigipea. «Olen oma kolme lapse ja viie lapselapse kasvamisel märganud, kuidas see suur loovus ja küsimuste küsimine kooli minnes hakkab tasapisi taanduma. Küsimuste esitamise asemel sunnitakse üha enam vastuseid andma. Aga küsimused on elu käimapanev jõud. Ainult soov midagi uut proovida, uut avastada, katsetada, luua on see, mis viib inimkonda edasi,» ütles ta. «Ja selle juures ei tohi karta eksimusi, sest see pidurdab julgust olla loov. Tänu vigadele on saanud teoks paljud teaduslikud, kultuurilised ning majandusalased edusammud.»

«Kallid lapsed, tahtke ja julgege ikka küsimusi küsida ja katsetada, otsida põhjuseid, avastada, luua. Nii saate uusi teadmisi, kogemusi, sõpru ja elu on nii palju huvitavam,» pöördus president Karis laste poole. Täiskasvanutele soovitas ta leida aega, et lapsi kuulata, mis on eriti oluline üha enam digitaliseeruvas maailmas, mil päris suhtlust jääb vähemaks. «Vaimse tervise spetsialistid ütlevad, et kui leidub kas või üks täiskasvanu, kellega laps saab rääkida ja muresid kurta, on juba suur samm lapse vaimse tervise osas tehtud. Eks sama kehti ka täiskasvanute puhul,» ütles president.

Lapse Suure Teo auhinna pälvis Kurtna Kooli kuuenda klassi õpilane Carin-Anett Männik, kes tavatseb jõulude eel küpsetada hiiglasliku koguse (viimati üle 500) muffineid, et nende müügitulust osta haiglas olevatele vähihaigetele lastele meeneid ja maiustusi, mis rõõmustasid paljusid lapsi Tallinna Lastehaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Lisaks osaleb Carin-Anett ka vähihaigete laste päeva raames toimuvas heategevuslikus kampaanias, kandes rinnas kuldset linti ja juhtides oma kogukonnas tähelepanu vähihaigete laste olukorrale.