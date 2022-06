GRAAFIKUD ⟩ Rahvaloenduse andmetel kasvab Eesti rahvaarv ja püsib eestlaste osakaal

Eestlasi oli 919 711 ehk 69,4 protsenti rahvastikust; 0,6 protsenti vähem kui 2011. aastal. 20 aastaga on eestlaste osakaal aga 1,1 protsendi võrra suurenenud. Eesti emakeelega inimesi oli 895 493 ehk 67,7 protsenti. Loenduse andmetel on 76,1 protsenti lastest sündinud eestlaste peredesse. Samas on kasvanud Eestis elavate rahvuste arv – neid on nüüd 211. Meil elavad inimesed räägivad 243 emakeelt ning nad on pärit 175 riigist.