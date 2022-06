Tallinna volikogu arutab eestikeelsele õppele üleminekut

Eelnõu algatanud Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul on nii pealinnal kui riigil eestikeelsele õppele üleminekust palju võita. «Hea riigikeele oskus annab paremad võimalused, mitte ei võta kultuuri ja emakeelt. Rääkimata sellest, et aeg on ammu küps tuua kõik Eesti inimesed ühte inforuumi,» ütles Michal.

Seetõttu on tema sõnul kahetsusväärne, et Keskerakond ja EKRE hääletasid kolmapäeval Riigikogus maha ülemineku eestikeelsele haridusele lasteaiast alates. «Kahe keeleruumi eraldatuse säilimise üle rõõmustavad kahtlemata kohalikud Kremli esindajad, kuid enamuse vanemate tahe on, et riigikeelne õpe algaks lasteaiast. Jätkame kindlasti selle nimel tööd,» ütles Michal.

Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige, koolijuht Toomas Kruusimägi rõhutas, et lasteaiast alustades edeneb riigikeele omandamine lihtsamalt ja pingevabamalt.

Reformierakonna esitatud eelnõus pakutakse eestikeelsele õppele üleminekuks välja viie aasta pikkune üleminekuaeg. Seda selleks, et jõuaks teha vajalikud ettevalmistused, sealhulgas valmistada ette õpetajaid ning töötada välja sobiv õppematerjal ja -metoodika.

Seletuskirjas viidatakse 2021. aasta Eesti ühiskonna lõimumismonitooringule, mille kohaselt arvab 66 protsenti Eesti teisest rahvusest elanikke, et eestikeelne õpe peaks algama juba lasteaias, ja 14 protsenti, et põhikooli 1.-6. klassis. Sama arvavaid eestlasi on 81 ja 12 protsenti.