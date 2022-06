Kalendrisse lisandub kaks uut lipupäeva

«Kirjandus on inimeste ja põlvkondade ühendaja, sest hõlmab kogu rahvast, erinevaid vanuse- ja ühiskonnagruppe. Seda on eriti edukalt suutnud teha Anton Hansen Tammsaare, kelle sünniaastapäeval, 30. jaanuaril heiskame lipud, loeme mõne värsi või kaks ja mõtleme sellele, kuidas eesti keeles kirjutatud kirjandus meid mõjutanud on,» ütles kultuuriminister Tiit Terik (Keskerakond) pressiteate vahendusel.

«Laulu-ja tantsupidudel on Eesti lippu alati au sees hoitud. See on sündmus, kuhu nii külalised kui ka esinejad ise Eesti lipu kaasa võtavad, väljendades nii oma austust ja rõõmu selle sümboli suhtes. Seega oli loomulik, et nii üldpeo kui ka noorte laulu- ja tantsupeo toimumispäevadel heiskame üle Eesti lipud,» lisas Terik.