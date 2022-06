Värske metsastatistika: Eesti metsatagavara langeb jätkuvalt

«Metsatagavara on kerges langustrendis,» möönis keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Madis Raudsaar täna värskeid SMI andmeid tutvustades. Eesti metsa on aastaga vähemaks jäänud kaheksa miljoni tihumeetri jagu.

«Põhjuseid on mitu,» seletas Raudsaar. «Peame rääkima metsa juurdekasvu vähenemisest – on suurenenud väga noore ja küpse metsa osakaal, kus juurdekasv on suhteliselt väike. Viie aasta keskmisena on suurenenud raiemaht. Arvestatavat mõju omab raadamine.»