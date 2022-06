Jaak Aab: koalitsiooni tervis on kaks-kolm punkti kümnest

«Ikka tekib probleeme, aga oleme need siin valitsuses suutnud lahendada,» ütles Jaak Aab. «Aga on teatud poliitilised küsimused, kus Reformierakond ja Keskerakond ei saa ühel arvamusel olla. Ja vahetevahel soovitakse seda maailmavaatelist taotlust rõhutada,» selgitas Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juht Aab.

Aab rääkis ka sellest, kuivõrd toimiv on tema hinnangul tänane valitsus ning milline on läbisaamine koalitsioonipartnerite vahel.

«Siin tuleb eristada kahte asja: valitsuse koosseisu ja valitsuskoalitsiooni. See on kahe erakonna valitsuskoalitsioon. Sellele, mis toimub valitsuse istungil, panen hinde kümme. See, mis toimub koalitsioonis – no ma ei tea, kaks-kolm,» ütles Aab.