VIDEO ⟩ Helmen Kütt: Siret Kotkale tuli SMS ja ta loobus kokkuleppest

Ta lisas, et sotsiaalkomisjonis oli õhkkond ootuspärane. «Mina sain ära tutvustada oma kolm muudatusettepanekud. Mis on kurb, siis sotsiaalministeeriumi ametnikud peaksid andma oma arvamuse, seda arvamust ei olnud. Me hääletasime paketina ehk hääletati kolm muudatusettepanekut ühena,» rääkis Kütt. Ta lisas, et õnneks andis Reformierakond on oma hääle juurde ning nüüd suures saalis saab neid muudatusettepanekuid eraldi hääletada. «Kui me oleksime saanud ainult ühe hääle.. Siis see ei oleks saanud suurde saali,» selgitas Kütt.