POSTIMEES LONDONIS ⟩ Elizabeth on püha, aga monarhia tulevik võib tuua ajutist segadust

«Me oleme siin ennekõike selleks, et näidata oma toetust kuningannale, kes esindab kõike seda, mis on selles riigis head,» räägib Oma Tara (61), kes tuli plaatinajuubelit tähistama laste ja lastelastega. Briti ja Nigeeria juurtega londonlannale polnud see esimene kuninglik suursündmus. Tara oli kohal, kui Charles ja Diana 1981. aastal abiellusid, ning aastaid hiljem jälgis ta ka noorelt surnud printsessi matuseid. Tema vaieldamatuks lemmikuks kuningaperes ongi jäänud printsess Diana. «Ta oli inimeste printsess ja meie kuninganna,» õhkab Tara. Samas arvab naine, et prints Charlesil on tulevase kuningana siiski lootust. Tara hinnangul pole monarhia üks inimene, vaid suur tervik, millel on üks esindusnägu.