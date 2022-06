Armukolmnurk tegi topeltmõrvarist kolmikmõrvari

Violeta ja Rando olid elanud koos üle poole aasta, aga viimasel ajal oli nende suhe muutunud keeruliseks. Mõlemad selle loo peategelased olid niivõrd-kuivõrd pahuksis alkoholiga. Üks Violetat iseloomustanud naaber nentis hiljem, et too oli elu hammasrataste vahele jäänud. Naisel oli suur alkoholiprobleem ja aeg-ajalt käis ta samalt naabrilt viit eurot laenamas, et näiteks suitsu osta. Ka Rando armastas alkoholi, kuid suutis siiski tööl käia.