Valitsus andis Linnamäe paisule eluõiguse

Tegemist on aastaid kestnud konfliktiga, kus on vastamisi kultuuri- ja loodusväärtused. Nimelt asub Linnamäe hüdroelektrijaama pais Jägala loodusalal, mis kinnitati 2007. aastal Natura 2000 võrgustiku alaks. Pais on jõele rajatud pea sada aastat tagasi ning see on kultuurimälestisena riikliku kaitse all.