«Ühelt poolt on vanalinn koht, kus kokku saada ja üksteist näha. Aga teiselt poolt üleskutse näha kõike seda, mida vanalinnal on pakkuda ja mida inimene iga päev vanalinnast läbi jalutades ei märka. Siin on, mida teha ja mida näha,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm (KE).