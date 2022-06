Reedel algab 20. Kodutütarde patrullvõistlus «Ernake»

«Kodutütarde organisatsiooni üheks peamiseks ülesandeks on kasvatada noortes valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust õpetades neile otsustamis- ja vastutusvõimet, Eestimaa looduse tundmist, oskust märgata kaaslasi ning keerulistes olukordades hakkama saamist,» on Kodutütarde peavanem Ave Proos uhke iga tüdruku üle, kes oma vaimsed ja kehalised võimed «Ernakese» rajal proovile paneb. Ta lisab, et maakondades toimuvate eelvõistluste käigus selgunud rajale pääsejaid ootab ka sellel aastal ees pingutust nõudev nädalavahetus ning samuti on rõõm üle mitme aasta rajal näha välisvõistkondi.