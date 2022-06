IN MEMORIAM ⟩ Markus Hess (24.12.1953 – 2.06.2022)

Välis-Eesti tuntud tegelane, tulihingeline patrioot, lugematute ettevõtmiste algataja ja vedaja, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas kauaaegne esimees, aga ka leidlik insener ja 14 patendi omanik, Roman Toi käe all õppinud harrastushelilooja, lastekirjanik ja suure pere isa ning vanaisa. Veendunud ja visa Eesti vabadusvõitleja, kes algatas 1986. aastal nn musta lindi päeva, mida tähistatakse igal aastal Molotovi-Ribbentropi pakti aastapäeval 23. augustil kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuseks. See oli rahvusvahelise haardega ettevõtmine. 2008. aastal kuulutas Euroopa Parlament musta lindi päeva üleeuroopaliseks mälestuspäevaks.

Nii on Hessil mitme teise kõrval suured teened selles, et Eesti iseseisvus taastati just sellises, parimas võimalikus juriidilises sõnastuses, mis andis meile tagasi 1918. aastal loodud riigi. Hess levitas läänes ja eeskätt muidugi Kanadas väsimatult teadmist Balti rahvaste saatusest ja tegi sealsete üsna suurte eesti, läti, leedu ja ka ukraina – ukrainlasi on Kanadas eriti palju, üle miljoni – kogukondade toel palju ära. Oli ootuspärane, et Hess valiti Eesti Kongressi liikmeks ja loomulikult ei saanud ta esimesele istungjärgule tulekuks – toona veel eksisteerivasse Nõukogude Liitu – sissesõiduviisat. Hiljem probleem mõistagi lahenes.