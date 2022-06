NÄDALA PERSOON ⟩ Sõltlasest endine minister Tõnis Mölder mängis maha kümneid tuhandeid eurosid

Kuidas teie elu viimase poole aastaga muutunud on? See elu, mis on avalikkuse eest varjus.

See on olnud aeg iseenda jaoks, aeg oma lähedaste jaoks, ja aus vastus on, et see on olnud aeg tegelda oma tõsiste probleemidega. Nüüd olen jõudnud olukorda, kus saan öelda, et päike paistab taas pilve tagant. Olen selle poole aastaga tugevamaks muutunud, nii et nüüd on mul tekkinud soov nendest teemadest avalikult rääkida.