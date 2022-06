Viimsi keskuse ringristmik ehitatakse ümber turbo-ringristmikuks

Alates 8. juunist on ristmik liiklusele suletud ning sõidukid suunatakse ümbersõidule, läbipääs on tagatud vaid operatiivsõidukitele ja ühistranspordile. Transpordiameti teatel saab uue ringristmiku täielikult liiklusele avada eeldatavalt 1. septembril ja tööd peaksid valmima septembrikuu lõpuks.

Viimsi keskuses asuval ringristmikul on suur liiklussagedus ja ristmikul on toimunud palju liiklusõnnetusi. Olemasoleval ringristmikul eksivad juhid sõiduradade valikuga ning liiklejate jaoks jääb kohati arusaamatuks teeandmise kohustus. Ringristmiku läbitakse suurtel kiirustel ja ringilt väljudes ei märgata seetõttu õigeaegselt jalakäijaid.

Teedeprojekt OÜ poolt koostatud ehitusprojekti eesmärk on olemasoleva liiklusohtliku ringristmiku ümberehitamine, mis hõlmab endas ka tee katendi ja muldkeha remonti. Liiklusohutuse tõstmiseks korrigeeritakse ringristmiku geomeetriat ja rajatakse eraldatud sõiduradadega ringristmik.

Olemasolev ringristmik rekonstrueeritakse ümber kaherealiseks turbo-ringristmikuks. Vahetult enne ringristmikku ja ringristmikul eraldatakse sõidurajad eralduskividega ning seega tuleb liiklejal teha õige sõiduraja valik enne ringristmikule jõudmist ja ringristmikul ei toimu rajavahetusi. Turbo-ringristmiku lahenduse puhul on ristmiku läbimise kiirused madalad ja esineb vähem konfliktpunkte ning seetõttu on õnnetuste esinemise võimalus märksa väiksem. Samuti on sellise liiklussageduse ja sõiduradade juures ristmiku läbilaskvus suurem ja sujuvam.