Harju maakohus mõistis vangi Hiina sõjaväeluure heaks tegutsenud naise

Kohus leidis, et Gerli Mutsole esitatud süüdistused, nii Eesti Vabariigi vastases vandenõus, Eesti Vabariigi vastases luuretegevuses osalemises ja selle toetamises ning narkootilise aine väikeses koguses ebaseaduslikus käitlemises on kohtus uuritud tõenditega täielikult tõendamist leidnud.

Mutso tegutses hiinlaste heaks teadlikult

Kohtu hinnangul vastab selline karistusmäär nii Mutso isikule, tema süü suurusele ning on ka kooskõlas õiguskorra kaitsmise huvidega. Karistuse mõistmisel arvestas kohus seda, et naist ei ole varasemalt karistatud, kuid tema teadlikku tegevust, tema motiivi kuriteo toimepanemisel ning ka tegevuse kestust arvestades, ei saa kuidagi öelda, et see oleks olnud mingilgi moel juhuslik episood süüdistatava elus.