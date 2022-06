Patkuli trepp suletakse Toompea tugimüüri restaureerimise ajaks

«Toompea nõlvadel põimuvad huvitavalt keskajast ja varauusajast pärinevad kindlustused 19. sajandil rajatud pargiga, pikk ajalugu linnaloodusega. Kuid nii haljasalasid kui ka mälestisi tuleb hooldada, et need oleksid ohutud ja säilitaksid koha omapära,» ütles abilinnapea Madle Lippus.

Praegu tehtavad tööd jätkavad 2017. aastal alustatud Toompea tugimüüri järkjärgulist korrastamist, et see linlastele ja külastajatele ohutumaks muuta. Samuti on tänavu töös ka teine riigihange Kohtuotsa vaateplatvormi aluse tugimüüri korrastamiseks.

Toompea tugimüür on rajatud ajavahemikus 1860. aastatest kuni 20. sajandi alguseni. Pärast Krimmi sõda aastatel 1857–1858 arvati Tallinna muldkindlustuste vöönd Vene impeeriumi kaitserajatiste hulgast välja ja seejärel kujundati ümber parkideks ja haljasaladeks. Tugimüür toestab Toompea kõrgendiku looduslikku kaljut, nii et selle varingud ei ohustaks Toompea ehitisi, pargis jalutavaid ega Patkuli trepil kõndivaid inimesi. Müüritisse on laotud suured kergenduskaared, mis on 19. sajandi historitsistlikule arhitektuurile omaselt gooti stiili jäljendavate teravkaartega.