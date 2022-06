Helir-Valdor Seeder: ütlesin Kaja Kallasele, et oleme läbirääkimisteks valmis

Praegu veel haiglas viibiv Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Postimehele, et Kaja Kallas informeeris teda mõni minut enne ametlikku teadet, et kavatseb teha presidendile ettepaneku vabastada ametist Keskerakonna ministrid ning teeb Isamaale ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ettepaneku alustada läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks.

See pole muidugi lubadus uue koalitsiooni tekitamiseks, lihtsalt esimene samm, lisas Seeder ja ütles, et nad ei leppinud Kallasega kokku veel mingeid konkreetseid kellaegu ega läbirääkimiste kohtumispaiku. Seederi sõnul koguneb esmaspäeval Isamaa fraktsioon ja juhatus valitsusteemasid ning Kallase ettepanekut arutama.

«Ma ei hakka praegu mingeid punaseid jooni tõmbama, aga ei pea eriti mõistatama, mis on Isamaa jaoks olulised teemad. Peretoetused. Eestikeelne haridus. Peame tegelema hinnatõusuga.» Hinnatõusu kohta lisas Seeder, et saab väga hästi aru, et paljuski on tegu välismõjudest tuleneva trendiga ja kiiret imet ei saa teha. «Aga mingeid võimalusi meil on.»