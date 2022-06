Analüüs ⟩ Uue valitsuse võti on Isamaa käes

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ja sotside esimees Lauri Läänemets viisakalt ka vastasid. See veel ei tähenda Reformierakonna-Isamaa-sotside koalitsiooni. Isegi mitte seda, et ametlikud läbirääkimised algaksid – nii isamaalased kui ka sotsid viitasid, et parteide juhtorganid peavad Kallase ettepaneku vastu võtma. Aga avang on tehtud.