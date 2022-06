Ennustaja asemel võib kasutada ka Taagepera valemit

Eelmise valitsuskriisi ajal 2021. aasta jaanuaris kirjutas Tartu Ülikooli Skytte Instituudi teadur Rein Toomla Postimehes, et see valem toimib koalitsioonivalitsuste puhul: kui ühel erakonnal on parlamendis absoluutne enamus, pole mingit mõtet hakata arvutama, millal see valitsus kukkuda võiks. Valemi aluseks on parlamendis valitsev erakondade kirevus – mida kirevam see pilt on, seda suurem on valitsuse kiire langemise võimalus. Kuid jutt ei käi mitte igasugusest kirevusest.