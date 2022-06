Riigikogu esimees: väärikas ja iseseisev riik hoiab oma juuri

«Riiklike traditsioonide hoidmine on väga oluline. See näitab, et me kanname edasi teadmisi oma riigist ja see näitab pühendumust oma riigi vastu. Väärikas ja iseseisev riik hoiab oma juuri. Nii on ka meie ülesanne teada ja selgitada nooremale põlvkonnale Eesti lipu sünni- ja saatuselugu ning hoida ja kanda edasi temaga seotud traditsioone,» lausus Ratas.