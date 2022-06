GALERII ⟩ Vanalinna päevad on täies hoos

Lastele ja noortele on Tallinna vanalinna päevadel loodud eraldi lasteala LAHELA, mis asub Snelli pargis. 4. juunil saab nautida lasteetendusi ning mitmeid eriilmelisi tantsukavasid. Lisaks on kavas palju loomingulisi ja arendavaid tegevusi: viktoriine, meisterdamist ja kunsti. Samuti on kohal Joogabuss, mis sai alguse 2021. aasta kevadel. Algatuse taga oli vajadus pakkuda vaimset heaolu toetavaid tegevusi Eesti lastele ja lapsevanematele, keda oli tarvis toetada, et nad tuleksid toime kiiresti muutuvate ootuste ja stressirohke elukorraldusega, mis kaasnes distantsõppe ja harjumuspärase elukorralduse muutustega.