Liiklusõnnetust vormistab digitaalselt juba viiendik autojuhte

LKF-i digitaalsete teenuste arendusjuhi Taavi Kiibuse sõnul kasutab liiklusõnnetuse digiteadet iga päev 15 kuni 20 protsenti avariisse sattunutest. «Aprilli lõpus avatud digiteade on hästi tööle hakanud tänu sellele, et Eesti inimesed on harjunud kasutama veebirakendusi ning politsei ja häirekeskus suunavad autojuhte teadet täitma nutitelefonis. Oleme teinud liikluskindlustuse juhtumi vormistamise sündmuskohal nii lihtsaks ja mugavaks, et paberil liiklusõnnetuse teade võiks aja jooksul ära kaduda,» ütles Kiibus.

Kiibus selgitas, et koos autode ja ümbruse pildistamisega võtab digiteate täitmine aega vaid veerand tundi. „Eelkõige on rakendus ette nähtud õnnetuse vormistamiseks sündmuskohal nutitelefoniga, mitte hiljem koduarvutis, sest nii saab kõik vajalik info kirja ja õnnetus korrektselt vormistatud. Tasub tähele panna, et rakendus töötab ainult Eestis, välismaal juhtunud õnnetusi vormistada ei saa,“ selgitas Kiibus ja lisas, et see on kõigile jõukohane, isegi 76-aastane on teadet edukalt täitnud.