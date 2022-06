Mihkelson: Euroopal tuleb tunnistada idapoliitika pankrotti

Ometi pole pole Normandia formaadi raames siiski palju saavutatud. Minski protokolli – 2014. aastal Valgevene pealinnas sõlmitud kokkulepet, millega sooviti lõpetada sõda Ukrainas – vahendasid Prantsusmaa ja Saksamaa just Normandia formaadis. Kuid see ei suutnud lahinguid peatada ja 2015. aasta veebruaris allkirjastati pärast 16 tundi kestnud läbirääkimisi uus meetmete pakett, tuntud kui Minsk II. Seegi ei lõpetanud lahinguid, ehkki Normandia formaadi osapooled leppisid kokku, et see on konflikti tulevase lahendamise aluseks. Venemaa nõudmine, et ta ei ole konflikti osapool ega ole seetõttu seotud Minski kokkulepete tingimustega, on takistanud edasiminekut.